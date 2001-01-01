Poniedziałek 5 stycznia 2026 Apple M5 Max z dużym wzrostem wydajności w grach?

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:40 Apple szykuje się do premiery układów M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra, co ma nastąpić już w pierwszej połowie 2026 roku. Nieoficjalne źródła sugerują ogromny skok wydajności zarówno układu CPU jak i GPU, co przełoży się na duży skok między innymi w grach względem M4 Max. Ponoć w Cyberpunk 2077 w 1080p na ustawieniach Ultra M5 Max ma osiągać 125 FPS, czyli około 47 procent więcej niż M4 Max (85 FPS), a także minimalnie wyprzedzać laptopowego GeForce RTX 5070 Ti (120 FPS) zbliżając się też do desktopowego RTX 4070 (126 FPS). W Assassin’s Creed Shadows M5 Max ma notować 51 FPS wobec 33 FPS M4 Max (wzrost o ok. 54,5 procent), wyprzedzać desktopowego RTX 5060, lecz nieznacznie ustępować laptopowemu RTX 5070 Ti i desktopowemu RTX 4070.



Autorzy tych rewelacji podkreślają jednak, że są to wstępne, szacunkowe wyniki oparte na danych z Notebookcheck oraz ekstrapolacji dotychczasowych generacyjnych przyrostów wydajności Apple Silicon, więc należy traktować je z rezerwą. Nieznana pozostaje m.in. dokładna konfiguracja GPU M5 Max, a także to, czy w testach włączono ray tracing, upscalowanie MetalFX czy generowanie klatek, co mogłoby znacząco wpłynąć na uzyskane wyniki.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



