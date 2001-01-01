Poniedziałek 5 stycznia 2026 Patriot zaprezentował swoje najnowsze produkty podczas targów CES 2026

Autor: Adam | 14:06 Patriot zaprezentował swoje najnowsze produkty podczas targów CES 2026, koncentrując się na pamięciach DDR5 oraz dyskach SSD wykorzystujących interfejs PCIe Gen5. Nowe rozwiązania kierowane są do użytkowników zainteresowanych nowoczesnymi platformami sprzętowymi, w tym graczy oraz osób pracujących z wymagającymi aplikacjami. W ramach rozbudowy oferty DDR5 firma pokazała cztery serie pod marką Viper Gaming. Viper Xtreme 5 Aurum Edition to model z wyższej półki, oferujący prędkości sięgające 8000 MT/s przy pojemnościach do 64 GB, wyposażony w rozbudowane radiatory mające zapewnić stabilną pracę przy wysokich taktowaniach.



Seria Viper Elite 5 Ultra została zaprojektowana z myślą o platformach Intel Core Ultra i oferuje prędkości do 8000 MT/s oraz konfiguracje o pojemności do 96 GB, z naciskiem na kompatybilność z nowymi architekturami. Viper Steel 5 to propozycja o bardziej stonowanej stylistyce, obsługująca prędkości do 8600 MT/s i pojemności do 128 GB.







Na stoisku zaprezentowano również prototyp modułu DDR5, który przekracza barierę 10 000 MT/s, traktowany jako demonstracja kierunku dalszego rozwoju technologii pamięci. Równolegle Patriot przedstawił nową rodzinę dysków SSD opartych na PCIe Gen5, przeznaczonych do zastosowań związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem treści oraz grami.



Model PV593 oferuje deklarowany sekwencyjny odczyt do 14 000 MB/s i zapis do 13 000 MB/s przy pojemnościach sięgających 4 TB. Seria PV563 oraz PV563H osiąga do 14 000 MB/s odczytu i do 11 000 MB/s zapisu, również w wersjach do 4 TB, a standardowo stosowane są w nich grafenowe elementy chłodzące. Wariant PV563H z fabrycznie zamontowanym aluminiowym radiatorem lamelowym jest przygotowany do bezpośredniego montażu i ma zapewniać stabilne warunki pracy przy długotrwałym obciążeniu.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



