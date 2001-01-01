Poniedziałek 5 stycznia 2026 Sandisk prezentuje nową markę dysków SSD – Sandisk Optimus

Autor: Adam | 16:18 Podczas targów CES 2026 firma Sandisk poinformowała o wprowadzeniu nowej marki wewnętrznych dysków SSD pod nazwą Sandisk Optimus. Nowe oznaczenie zastępuje dotychczasowe linie produktowe skierowane do graczy, twórców treści oraz użytkowników profesjonalnych i porządkuje ofertę nośników SSD przeznaczonych do komputerów stacjonarnych i mobilnych. Portfolio Sandisk Optimus obejmuje trzy linie: Sandisk Optimus, Sandisk Optimus GX oraz Sandisk Optimus GX PRO. Zmiana obejmuje również nową identyfikację wizualną produktów i opakowań, która – według producenta – ma ułatwić rozróżnianie poszczególnych segmentów wydajnościowych, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości technologicznej dotychczasowych rozwiązań opartych na pamięciach flash Sandisk.



Firma podkreśla, że mimo nowej nazwy produkty bazują na rozwijanych wcześniej konstrukcjach, znanych z oferty WD Blue oraz WD_BLACK. Linia Sandisk Optimus została pozycjonowana jako rozwiązanie do codziennych zastosowań i pracy kreatywnej, oferujące nośniki NVMe SSD będące kontynuacją modeli sprzedawanych wcześniej jako WD Blue, w tym WD Blue SN5100. Segment Sandisk Optimus GX skierowany jest do użytkowników nastawionych na gry komputerowe i obejmuje dyski znane dotąd z serii WD_BLACK, takie jak WD_BLACK SN7100, z naciskiem na krótkie czasy ładowania i większe pojemności.







Najwyżej w hierarchii znajduje się linia Sandisk Optimus GX PRO, przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, stacji roboczych, komputerów klasy AI PC oraz zaawansowanych konfiguracji gamingowych; w jej skład wchodzą m.in. modele wcześniej oferowane jako WD_BLACK SN8100. Przedstawiciele Sandisk wskazują, że nowe nazewnictwo ma uprościć orientację w ofercie i ułatwić dobór dysku do konkretnych scenariuszy użytkowania.



Proces przechodzenia z marek WD Blue i WD_BLACK na Sandisk Optimus rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem podczas CES 2026, a pierwsze produkty z nowym brandingiem mają pojawić się u wybranych sprzedawców na świecie w pierwszej połowie 2026 roku, zarówno w ramach przedsprzedaży, jak i regularnej dystrybucji.

