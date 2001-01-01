Poniedziałek 12 stycznia 2026 Nowe monitory od CTX dla wymagających

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:40 CTX, tajwański producent monitorów, zaprezentował na swoim stoisku na targach CES kilka bardzo ciekawych modeli. Jednym z najciekawszych jest OM 27 z 27-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2560x1440p i imponującej częstotliwości odświeżania 540 Hz i jasności szczytowej 1500 cd/m². Firma deklaruje też czas reakcji na poziomie 0,03 ms, a sam monitor posiada wbudowane złącza DisplayPort 2.1, dwa HDMI 2.0 oraz pojedynczy USB Type-C, a także pojedyncze gniazdo wyjściowe audio. Całość uzupełnia wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium i DisplayHDR 400.



Kolejnym ciekawym modelem jest GE 245 z 24,5-calowym wyświetlaczem Full HD o astronomicznej częstotliwości odświeżania 600 Hz i czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms. Na uwagę zasługują też NH 27, oferujący 27-calowy panel o rozdzielczości QHD z częstotliwością odświeżania 320 Hz oraz OB 27 z 27-calowym wyświetlaczem QHD OLED o częstotliwości odświeżania 280 Hz i czasem reakcji 0,03 ms. Monitor ten posiada certyfikat VESA DisplayHDR 400 i charakteryzuje się szczytową jasnością na poziomie 1500 cd/m². Wszystkie wymienione modele są wyposażone w złącza DisplayPort, HDMI i USB-C.



Do zastosowań profesjonalnych CTX przygotował z kolei monitor DJ 27 Dual-screen oferujący dwa zintegrowane 27-calowe panele UHD (3840×2160) o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Konstrukcja ta charakteryzuje się jasnością 280 cd/m² i typowym czasem reakcji 14 ms.



Z kolei z myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych powstał model WU 238 z 23,8-calowym wyświetlaczem FHD działający z częstotliwością 144 Hz po podłączeniu kablem, oraz 60 Hz po wyborze połączenia bezprzewodowego. Monitor ten charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 1500:1, kątami widzenia 178° i zintegrowanymi głośnikami 2×3 W. Cen, nawet orientacyjnych, nie podano.





