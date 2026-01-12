Poniedziałek 12 stycznia 2026 Procesory AMD Medusa Point odnalezione w manifeście przewozowym

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:01 (1) Dzięki manifestowi wysyłkowemu NBD udało nam się potwierdzić część specyfikacji nadchodzących procesorów z serii Medusa Point z rdzeniami Zen 6. W sumie wiemy już, że będą dwie główne rodziny APU – ze standardowym TDP na poziomie 45W i obniżonym, 28W. W zależności od wybranego modelu możemy się spodziewać od 10 do 22 rdzeni różnego typu oraz maksymalnie 8-rdzeniowego IGP na bazie RDNA 3.5. Wszystkie nowe procesory mają korzystać ze wspólnej podstawki FP10, a ich premiera będzie mieć miejsce w tym roku.



Przewożone procesory zostały opisane jako „IC 64 BIT MICROPROCESSORS INTEGRATED CIRCUITS MEDUSA 1” i „E0AAV1384 4C4D 28 W FP10F7 PLATSI UNSECURE A0 MONO F”. Wpis A0 wskazuje, że jest to pierwszy etap rozwoju, a same procesory znajdują się w trakcie walidacji i testów wewnętrznych. Seria procesorów o obniżonym TDP będzie zawierać głównie jednostki Ryzen serii 5 i 7, oferujące 4 rdzenie Zen6, 4 rdzenie efektywne i 2 rdzenie Low Power, natomiast jednostki o TDP 45W będą zawierać głównie jednostki Ryzen 9 z konfiguracją do 22 rdzeni zgrupowanych w 12-rdzeniowe CCD.





K O M E N T A R Z E

AMD Medusa Point? (autor: Conan Barbarian | data: 12/01/26 | godz.: 16:53 )

Widocznie zapomnieli wyrzucić tego, bo rynek konsumencki już sobie odpuścili.

Oczywiście CEO NVidii nikt nie przebił na CES, ale AMD też poszło w te ślady i zlało konsumenta ciepłym moczem.

Jeszcze trochę i będzie jasne, że AI to jeden wielki niewypał inwestycyjny i wielu się przebudzi. Już teraz CEO Microslop-u razem z gościem w nowej katanie i błyszczącym czole krzyczą, aby źle nie mówić, gdyż to szkodzi rozwojowi.

Chciwość im rozum odebrała a Microslop to nawet kurze uciął złote jaja i tylko patrzeć jak Windows się stoczy razem z x86 w niebyt.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



