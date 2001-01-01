Twoje PC  
Poniedziałek 12 stycznia 2026 
    

AMD szykuje nowy procesor z linii PRO - Ryzena 9 PRO 9965X3D


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:02
W sieci pojawił się kolejny przeciek dotyczący procesorów AMD, a konkretnie biznesowej linii Ryzen PRO dla platformy AM5. Dotyczy on informacji z kolejnego już manifestu przewozowego, na którego trafił użytkownik o nicku Gray/Olrak29. Jest on datowany na z listopada 2025 roku i dotyczy Ryzena 9 PRO 9965X3D wyposażonego w 16 rdzeni x86 ze współczynnikiem TDP na poziomie 170W. Układ ten ma więc parametry zbliżone do obecnego flagowca dla rynku detalicznego, czyli Ryzena 9 9950X3D z serii „Granite Ridge”.

Z innych źródeł dowiedzieliśmy się z kolei, że AMD wykorzysta w nim pojedynczy moduł 3D V-Cache trzeciej generacji zamiast konfiguracji dwuwarstwowej jak w również przygotowywanym Ryzenie 9 9950X3D2. Dla kontekstu obecnie najmocniejszym procesorem dla rynku PRO jest 12-rdzeniowy Ryzen 9 PRO 9945, który jest pozbawiony pamięci X3D.


 
    
