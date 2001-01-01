Środa 14 stycznia 2026 Nvidia zwiększy ilość dostępnych RTXów 5060 z 8GB VRAM kosztem wersji 16GB

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:53 Według najnowszych doniesień z portalu Board Channels, NVIDIA planuje znacząco zwiększyć dostępność kart graficznych GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti wyposażonych w 8 GB pamięci VRAM. Jednocześnie, w wyniku niedoborów pamięci DRAM producent ma ograniczyć produkcję modeli RTX 5060 Ti 16 GB oraz RTX 5070 Ti 16 GB. Oznacza to, że na rynku pojawi się więcej kart z 8 GB pamięci, ale kosztem tych z 16GB VRAMu. Dla graczy jest to więc raczej negatywna wiadomość i realnie regres w porównaniu z tym co mamy obecnie.



Zmiana strategii dostaw zbiegła się z rosnącymi cenami GPU i pamięci spowodowanymi ogromnym popytem ze strony sektora sztucznej inteligencji. Eksperci przewidują, że w pierwszym i drugim kwartale 2026 roku podwyżki obejmą nie tylko karty graficzne AMD i NVIDII, ale także pamięci RAM i SSD. W efekcie budowa nowego komputera do gier może stać się w najbliższych miesiącach zauważalnie droższym przedsięwzięciem.

