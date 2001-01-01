Środa 14 stycznia 2026 AMD prezentuje nowe EPYCi z rodziny Venice

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:59 Na targach CES 2026 AMD zaprezentowało procesory EPYC Venice oparte na nowej architekturze Zen 6C, będące pierwszymi układami serwerowymi wykonanymi w litografii TSMC 2 nm. Flagowy model ma oferować nawet 256 rdzeni i 512 wątków, co stanowi podwojenie liczby rdzeni w porównaniu z generacją Zen 5C. Każdy z ośmiu chipletów (CCD) zawiera 32 rdzenie i 128 MB pamięci podręcznej L3, co przekłada się na łączną wartość 1024 MB cache.



Nowe układy cechują się również znacznym zwiększeniem rozmiaru matryc – pojedynczy CCD Zen 6C zajmuje ok. 155 mm², czyli o ponad 80% więcej niż w Zen 5C. AMD zastosowało także dwa duże układy I/O, każdy o powierzchni 375 mm², oferujące rozbudowane kontrolery pamięci, PCIe 6.0 oraz akceleratory AI. Firma deklaruje wzrost wydajności i efektywności energetycznej o ponad 70%, pozycjonując EPYC Venice jako poważnego rywala dla nadchodzących Intel Xeon Diamond Rapids.





