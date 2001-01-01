Środa 14 stycznia 2026 TOPowy Xeon 698X z 86 rdzeniami i 336MB cache

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:11 Intel Xeon 698X z rodziny Granite Rapids-WS został potwierdzony jako flagowy procesor stacji roboczych z maksymalnie 86 rdzeniami i 172 wątkami oraz 336 MB pamięci podręcznej L3, co czyni go jednym z najmocniejszych układów HEDT na rynku. Według przecieków układ ma oferować bazowe taktowanie na poziomie 2,0 GHz, TDP rzędu około 380 W oraz celować bezpośrednio w rynek profesjonalnych stacji roboczych stanowiąc konkurencję dla AMD Threadripper Pro 9995WX w cenie około $9000.



Nowa platforma Granite Rapids-WS ma się opierać na układach korzystających z procesu Intel 3 i ma być przeznaczona dla płyt głównych W980, oferując wsparcie dla 8‑kanałowych pamięci DDR5 i 128 linii PCIe 5.0 w wariantach „Expert WS”. Takie zestawienie ma zapewnić bardzo wysoką przepustowość pamięci i I/O dla zastosowań takich jak rendering, symulacje, analiza danych czy wirtualizacja.





