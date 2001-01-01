Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 14 stycznia 2026 
    

TOPowy Xeon 698X z 86 rdzeniami i 336MB cache


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:11
Intel Xeon 698X z rodziny Granite Rapids-WS został potwierdzony jako flagowy procesor stacji roboczych z maksymalnie 86 rdzeniami i 172 wątkami oraz 336 MB pamięci podręcznej L3, co czyni go jednym z najmocniejszych układów HEDT na rynku. Według przecieków układ ma oferować bazowe taktowanie na poziomie 2,0 GHz, TDP rzędu około 380 W oraz celować bezpośrednio w rynek profesjonalnych stacji roboczych stanowiąc konkurencję dla AMD Threadripper Pro 9995WX w cenie około $9000.

Nowa platforma Granite Rapids-WS ma się opierać na układach korzystających z procesu Intel 3 i ma być przeznaczona dla płyt głównych W980, oferując wsparcie dla 8‑kanałowych pamięci DDR5 i 128 linii PCIe 5.0 w wariantach „Expert WS”. Takie zestawienie ma zapewnić bardzo wysoką przepustowość pamięci i I/O dla zastosowań takich jak rendering, symulacje, analiza danych czy wirtualizacja.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    