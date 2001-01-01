Środa 14 stycznia 2026 TSMC z rekordowym zyskiem w czwartym kwartale 2025 roku

Autor: Wedelek | 06:15 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ogłosiło wyniki finansowe za czwarty kwartał 2025 roku. Firma osiągnęła przychód na poziomie 1,046 biliona dolarów tajwańskich (ok. 33,73 mld USD) a zysk netto wyniósł 505,74 miliarda NT$. Oznacza to wzrost przychodów o 20,5% w ujęciu rocznym oraz zysku netto o 35% wyższy niż jeszcze przed rokiem. W porównaniu z trzecim kwartałem, przychody wzrosły o 5,7%, a zysk o 11,8%. Marża brutto w badanym okresie wyniosła 62,3%, a marża operacyjna 54%.



W strukturze przychodów znaczną część stanowiły zaawansowane technologie litograficzne. Łącznie technologie 7 nm i nowsze wygenerowały aż 77% całkowitych przychodów z produkcji, a układy w procesach 3 nm i 5 nm odpowiadały kolejno za 28% i 35% przychodów wygenerowanych z wytwarzania wafli krzemowych. CFO TSMC, Wendell Huang, podkreślił, że popyt na nowoczesne procesy pozostaje wysoki i będzie wspierał wyniki także w pierwszym kwartale 2026 roku. Firma prognozuje, że przychody w tym okresie wyniosą pomiędzy 34,6 a 35,8 mld dolarów. Z kolei marża brutto utrzyma się w przedziale 63–65%, a planowany budżet inwestycyjny na 2026 rok TSMC szacuje na 52–56 mld USD.





