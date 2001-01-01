Środa 14 stycznia 2026 Pierwsze wyniki wydajności Ryzena AI MAX+ 392

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:21 Pierwsze wyniki testów procesora AMD Ryzen AI MAX+ 392 właśnie pojawiły się w sieci. Układ ten jest częścią zaprezentowanej podczas CES 2026 rodziny Strix Halo i został zaprojektowany z myślą o wydajnych, ale przystępnych cenowo laptopach gamingowych. Ryzen AI MAX+ 392 oferuje 12 rdzeni i 24 wątki, pracujące z zegarem bazowym 3,2 GHz z możliwością zwiększenia do 5,0 GHz, zintegrowany układ graficzny Radeon 8060S z 40 jednostkami CU, a także NPU o mocy 50 TOPS. Procesor obsługuje też pamięci LPDDR5X do 8533 MT/s (do 128 GB RAM) i ma konfigurowalne TDP -od 45 do 120 W.



Wydajność procesora sprawdzono na laptopie ASUS TUF Gaming A14 z 64 GB pamięci LPDDR5X 8000 MT/s. W teście Geekbench 6 układ uzyskał 2917 punktów w teście jednowątkowym i 18 071 punktów w wielowątkowym, wyprzedzając tym samym desktopowego Ryzena 9 7900X i zbliżając się do nowszych modeli opartych na architekturze Zen 5. Modele z Ryzen AI MAX+ 392 i Ryzen AI MAX+ 388 mają trafić do sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



