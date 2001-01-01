Środa 14 stycznia 2026 Nvidia wycofuje się po cichu z rynku detalicznego?

Autor: Wedelek | źródło: Moores Law Is Dead | 06:18 Moores Law Is Dead w swoim najnowszym materiale twierdzi, że NVIDIA „kłamie” w komunikacji z graczami i partnerami, twierdząc, że są oni dla niej ważni. W praktyce firma ma wygaszać produkcję kart GeForce RTX 5070, by priorytetowo traktować lukratywny segment AI oraz modele z mniejszą ilością pamięci. Według youtubera, poziom dostaw ma zostać ograniczony tak mocno, że RTX 5070 stanie się de facto niedostępny w sugerowanych cenach detalicznych, a dostawy GPU dla partnerów zostaną przycięte nawet o kilkanaście–kilkadziesiąt procent.



Na te doniesienia nakładają się wcześniejsze raporty o cięciach produkcji serii RTX 5000 oraz anulowaniu lub ograniczeniu modeli z większą ilością VRAM, takich jak RTX 5070 Ti 16 GB, co wiąże się z globalnym kryzysem pamięci wywołanym boomem na infrastrukturę AI. Dla graczy może to oznaczać dalszy wzrost cen dostępnych kart, problemy z dostępnością mocniejszych GPU oraz brak nowych konsumenckich premier od NVIDII w 2026 roku.

