Poniedziałek 19 stycznia 2026 AMD zwiększa produkcję Radeona RX 9070 XT kosztem słabszych odmian

Autor: Wedelek | 05:42 Portal PROHARDVER twierdzi, że AMD zamierza skupić się na produkcji wydajniejszego modelu Radeon RX 9070 XT, ograniczając zasoby przeznaczone na tańszą wersję bez dopisku XT. Obie karty wykorzystują ten sam układ Navi 48 oraz 16 GB pamięci GDDR6, co oznacza podobne koszty wytwarzania, jednak model XT ma wyższą cenę sugerowaną – 599 USD. Z tego powodu firma postanowiła zwiększyć produkcję bardziej opłacalnego wariantu, który przynosi wyższą marżę i lepiej uzasadnia inwestycje w rozwój serii.



To samo źródło twierdzi również, że produkcja Radeona RX 9070 nie zostanie całkowicie wstrzymana, a jedynie ograniczona. AMD ma też współpracować z partnerami AIC, by ustabilizować ceny pamięci i dostępność GPU na rynku. Dzięki temu firma liczy, że uniknie konieczności korekty cenowej, a dostępność modeli z serii Navi 48 pozostanie na zadowalającym poziomie.

