Poniedziałek 19 stycznia 2026 Nvidia znów modyfikuje specyfikację chipu Vera Rubin

Autor: Wedelek | źródło: SemiAnalysis | 06:17 (1) SemiAnalysis twierdzi, że Nvidia jeszcze przed premierą poprawia swój superchip „Vera Rubin”, by był on bardziej konkurencyjny w stosunku do Instinct MI400 od AMD. Co ciekawe nie jest to pierwszy taki przypadek. Od marca Nvidia wielokrotnie podnosiła parametry przepustowości: z początkowych 13 TB/s do 20,5 TB/s we wrześniu, aż po potwierdzone na CES 2026 22 TB/s. Ulepszenia obejmują szybszą pamięć DRAM i wydajniejsze łącze między CPU, GPU oraz resztą systemu, co pozwoliło wyprzedzić AMD Instinct MI455X (19,6 TB/s). Dla kontekstu pierwsze dostawy systemów VR200 NVL72 planowane są na późne lato 2026 roku, czyli już niebawem.



Jeśli chodzi o AMD, to w listopadzie firma ta chwaliła się, że MI400 oferuje podobną wydajność obliczeniową i przepustowość pamięci co „Vera Rubin”, ale z 1,5 razy większą pojemnością pamięci i lepszą skalowalnością.



AMD twierdzi, że ich nowa karta zaoferuje wydajność do 40 PFLOPs w FP4 i 20 PFLOPs w FP8, co daje w przybliżeniu dwukrotnie większą wydajność obliczeniową niż obecnie sprzedawany MI350. Czerwoni zmieniają też pamięci HBM3e na szybsze HBM4, zwiększając przy tym pojemność z 288 GB do 432 GB oraz podnosząc całkowitą przepustowość z 8 TB/s do 19,6 TB/s. Każda karta graficzna oferuje 300 GB/s przepustowości scale-out i dodaje szersze wsparcie dla formatów danych AI oraz rozszerzone potoki dla przetwarzania maszynowego. Planowane są dwa modele: Instinct MI455X do szkolenia i wnioskowania w dużej skali AI oraz MI430X do HPC i AI.



Jeśli chodzi o Nvidię i jej model VR200 możemy się spodziewać około 50 petaFLOPS mocy obliczeniowej FP4 na każdy procesor graficzny Rubin, co daje około 100 petaFLOPS mocy obliczeniowej FP4 dla całego superukładu z dwoma GPU. Każdy procesor graficzny Rubin integruje dwa chiplety obliczeniowe połączone z ośmioma stosami HBM4, zapewniając około 288 GB pamięci HBM4 na każdy procesor graficzny i około 576 GB pamięci HBM4 dla całego superukładu.





