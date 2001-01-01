Środa 21 stycznia 2026 KC McClure nowym członkiem zarządu AMD

Autor: Wedelek | 05:33 AMD ogłosiło dziś powołanie do zarządu spółki KC McClure. Pani ta przez ponad 37 lat związana była z firmą Accenture, w której pełniła od kilku lat kluczowe funkcje finansowe. W latach 2019–2024 piastowała ona stanowisko dyrektora finansowego (CFO), a ostatnio pełniła rolę starszej doradczyni Accenture. Jej wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad operacjami finansowymi i relacjami inwestorskimi ma teraz posłużyć AMD, którego rozwój ostatnio dynamicznie przyspieszył za sprawą AI.



Dr Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD, podkreśliła, że McClure wnosi do zarządu „sprawdzone przywództwo finansowe oraz globalną perspektywę”, co ma wzmocnić strategię firmy w obszarze wysokowydajnych i AI‑owych technologii obliczeniowych. Jeśli chodzi o wykształcenie, to McClure uzyskała tytuł Bachelor of Science z rachunkowości i administracji biznesowej na Pennsylvania State University, a obecnie zasiada też w radach Smeal College of Business oraz Goldman Sachs.





