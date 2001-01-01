Twoje PC  
Eric Demers dołączył do Intela


Autor: Wedelek | źródło: X za Tech Power Up | 05:57
Do zespołu Intela dołączył Eric Demers, doświadczony architekt procesorów graficznych. Eric przez niemal 14 lat pracował w Qualcommie, pełniąc ostatnio funkcję starszego wiceprezesa ds. inżynierii. Jak ujawnił w piątek, 16 stycznia, Demers rozpoczął rozmowy z dyrektorem generalnym Intela, Lip Bu Tanem, już w 2025 roku, a nową pracę w koncernie ma rozpocząć w najbliższych dniach. Szczegóły jego nowej roli nie zostały ujawnione, jednak według informacji CRN specjalista ma kierować zespołem GPU z naciskiem na rozwój technologii AI.

Kariera Demersa to imponująca podróż przez najważniejsze firmy sektora graficznego. W przeszłości pełnił funkcję Corporate VP & CTO działu grafiki w AMD, a jeszcze wcześniej pracował w ATI Technologies, Matrox, Silicon Graphics oraz start-upie ArtX, który został później przejęty przez ATI. Jego ostatnim znaczącym projektem w Qualcommie była seria układów Snapdragon X2, przeznaczona dla komputerów PC. Analitycy spodziewają się, że dołączenie Demersa wzmocni potencjał Intela w ramach nowo powołanej jednostki AI Group, odpowiedzialnej m.in. za rozwój akceleratorów obliczeniowych pokroju „Crescent Island” i nadchodzącego „Jaguar Shores”, którego projekt ma być ukończony do połowy 2026 roku.


 
    
