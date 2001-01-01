Środa 21 stycznia 2026 Open AI zaprezentował… słuchawki wspomagane AI

Autor: Wedelek | źródło: Frandroid | 06:03 Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos OpenAI zaprezentował inteligentne słuchawki o roboczej nazwie „Sweetpea” dodając ustami Chrisa Lehane, dyrektora ds. globalnych relacji, że produkt ten, stanowił jeden z najważniejszych projektów firmy na rok 2026. Według jego zapowiedzi, premiera ma nastąpić w drugiej połowie tego roku, prawdopodobnie we wrześniu. Z kolei z informacji do których dotarł „Economic Daily” wynika, że produkcją urządzenia zajmie się Foxconn, a słuchawki fizycznie będą wytwarzane w fabryce w Wietnamie. Ponoć cel sprzedażowy ustalono na 40 do 50 milionów egzemplarzy sprzedanych w pierwszym roku.



Według wcześniejszych doniesień, słuchawki „Sweetpea” mają wykorzystywać 2-nanometrowy układ Exynos od Samsunga, łącząc lokalne przetwarzanie danych z analizą w chmurze przy wykorzystaniu AI. OpenAI rozwija równolegle drugie urządzenie konsumenckie o nazwie „Gumdrop”. Jest to kompaktowy gadżet wielkości iPoda Shuffle, wyposażony w mikrofony, kamery i czujniki. Ma on oferować kontekstową świadomość otoczenia, przetwarzanie lokalne wspomagane chmurą oraz możliwość konwersji notatek odręcznych do formatu tekstowego dzięki integracji z Chatem GPT. „Gumdrop” ma trafić na rynek w latach 2026–2027.





