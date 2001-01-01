Twoje PC  
Środa 21 stycznia 2026 
    

Microsoft odda w ręce użytkowników darmowy xCloud z reklamami?


Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 06:22
Ptaszki ćwierkają, że Microsoft szykuje ważne zmiany w swojej usłudze grania w chmurze Xbox Cloud Gaming (xCloud). Jak wynika z nowych informacji, firma pracuje nad wariantem usługi z reklamami, który ma umożliwiać użytkownikom sesje grania bez aktywnej subskrypcji Game Pass. Znany insider Jez Corden twierdzi, że reklamy będą wyświetlane osobno użytkownikom posiadającym cyfrowe wersje gier, ale niekorzystającym z abonamentu. Nie wiadomo jednak w jakiej formie te reklamy miałyby się pojawiać i z jaką częstotliwością.

Z przecieków wynika również, że xCloud ma przejść duże odświeżenie, w ramach którego pojawią się cztery nowe poziomy subskrypcji. Usługa przejdzie też lifting technologiczny oparty na nowej generacji serwerów Xbox o niższych opóźnieniach i wyższej jakości obrazu. Oficjalna zapowiedź zmian może pojawić się już jutro (22 stycznia) podczas wydarzenia Xbox Developer Direct, gdzie spodziewane są także informacje o tytułach takich jak Fable czy Forza.

 
    
