Środa 21 stycznia 2026 Układy z serii M od Apple są coraz popularniejsze

Autor: Wedelek | źródło: Bernstein Research | 06:28 (1) Według danych Mercury Research układy z rodziny Apple Silicon osiągnęły w ostatnich latach znaczący sukces i aktualnie ich udział w segmencie laptopów jest porównywalny do AMD. Historia tych SoC zaczęła się w listopadzie 2020 roku od premiery pierwszego układu M1. Początkowo większość softu musiała być emulowana, a mimo to udział eMek sukcesywnie rósł. Po pięciu latach firma posiada już około 18–19% udziału w rynku laptopów. W tym samym czasie AMD dzierży 21–22% rynku, a Intel ma wciąż 60% i sukcesywnie traci.



Apple umacnia też swoją obecność w segmencie komputerów stacjonarnych, gdzie firma zdobyła około 10% rynku, tworząc wyraźną wyrwę w tradycyjnym podziale na Intela i AMD. Szczegółowe wyniki znajdziecie poniżej:





K O M E N T A R Z E

Nic dziwnego. (autor: Kenjiro | data: 22/01/26 | godz.: 13:19 )

AMD nawet nie próbuje walczyć o rynek mobilny, który coraz bardziej wypiera stacjonarny. Teoretycznie niby coś tam robi, ale w praktyce nie dyscyplinuje producentów, by robili sensowne konstrukcje, w efekcie notebooki robione są na odwal, te się nie sprzedają i kółko się zamyka.



