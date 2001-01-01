Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 21 stycznia 2026 
    

AMD ma już 28% rynku serwerów


Autor: Wedelek | 06:35
AMD od lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku procesorów serwerowych i wg. ostatnich danych Mercury Research osiągnął niemal 28% udziału w mniej niż siedem lat – wynika z najnowszych danych. Udział Intela w tym segmencie spadł do 72% pod względem liczby sprzedanych jednostek i zaledwie 61% w przychodach, podczas gdy jeszcze w 2019 roku koncern kontrolował aż 97% rynku. Wzrost AMD napędzają procesory EPYC, chętnie wybierane przez dostawców usług chmurowych i sektor enterprise dzięki wysokiej wydajności oraz efektywności energetycznej.

Trend spadkowy dotyczy także rynku konsumenckiego, gdzie Intel od kilku lat traci na rzecz układów Ryzen z architekturą Zen. Najnowsze generacje procesorów AMD, w tym modele X3D, jeszcze bardziej umocniły pozycję firmy, czyniąc ją realnym rywalem Intela zarówno w serwerach, jak i komputerach osobistych.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    