Środa 21 stycznia 2026 AMD ma już 28% rynku serwerów

Autor: Wedelek | 06:35 AMD od lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku procesorów serwerowych i wg. ostatnich danych Mercury Research osiągnął niemal 28% udziału w mniej niż siedem lat – wynika z najnowszych danych. Udział Intela w tym segmencie spadł do 72% pod względem liczby sprzedanych jednostek i zaledwie 61% w przychodach, podczas gdy jeszcze w 2019 roku koncern kontrolował aż 97% rynku. Wzrost AMD napędzają procesory EPYC, chętnie wybierane przez dostawców usług chmurowych i sektor enterprise dzięki wysokiej wydajności oraz efektywności energetycznej.



Trend spadkowy dotyczy także rynku konsumenckiego, gdzie Intel od kilku lat traci na rzecz układów Ryzen z architekturą Zen. Najnowsze generacje procesorów AMD, w tym modele X3D, jeszcze bardziej umocniły pozycję firmy, czyniąc ją realnym rywalem Intela zarówno w serwerach, jak i komputerach osobistych.





