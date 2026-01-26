Poniedziałek 26 stycznia 2026 Microsoft przekazał FBI klucze do odblokowania dysku zaszyfrowanego BitLockerem

Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 05:53 (1) Dużo się mówi ostatnio o bezpieczeństwie danych i systemów udostępnianych przez duże korporacje. Wiele rządów zaczyna z niepokojem patrzeć na usługi dostarczane przez amerykańskie podmioty, a ostatnie wydarzenie, w którym brał udział Microsoft zdaje się potwierdzać ich obawy w tym zakresie. Gigant z Redmond wprost przyznał, że przekazał FBI klucze szyfrujące BitLocker, umożliwiające odblokowanie danych na trzech laptopach zajętych na Guam. Według Forbesa, amerykańska agencja uzyskała nakaz sądowy na wydanie kluczy odzyskiwania i Microsoft nie miał wyboru – musiał współpracować.



BitLocker wykorzystuje 128- lub 256-bitowe szyfrowanie AES, co uniemożliwia dostęp do danych bez unikalnego klucza generowanego podczas konfiguracji urządzenia. Każdy klucz BitLocker tworzony lokalnie jest jednocześnie przechowywany na serwerach firmy, o ile użytkownik nie zdecyduje inaczej. W wypowiedzi dla The Verge Charles Chamberlayne z Microsoftu zaznaczył, że klienci mogą wybrać przechowywanie kluczy lokalnie lub w chmurze Microsoftu i jeśli zdecydują się na tę drugą opcję to w razie potrzeby, będą mogli je odzyskać. Niestety wiąże się to też z ryzykiem nieautoryzowanego dostępu np. ze strony służb USA. Coś za coś.





Rok 2026 rokiem Linuksa? (autor: Hrabia2025 | data: 26/01/26 | godz.: 11:56 )

Nie zdziwiłbym się gdyby klucze tak czy siak leciały na serwery ms niezaleznie co wybierze uzytkownik. Trzeba stawiac na programowanie open-source bo w razie swiatowego konfliktu jak Polska przestanie byc po stronie USA to polskie firmy stosujace soft z zza oceanu moga sie bardzo zdziwic - zwykli userzy takze.

P.S. A kiedy sie smiali z Richarda Stallama gdy promowal (i nadal promuje) wolne oprogramowanie.



