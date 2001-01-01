Poniedziałek 26 stycznia 2026 Rok 2026 będzie stać pod znakiem spadku dostaw PCtów i wzrostu cen

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 05:58 Nowy raport TrendForce potwierdza, że rynek PCtów czeka zapaść wywołana olbrzymim ssaniem na rynku spowodowanym szybkim rozwojem AI. Producenci laptopów już teraz zmagają się z gwałtownymi wzrostami cen pamięci RAM i SSD, a na początku 2026 roku doszedł do tego niedobór procesorów oraz podwyżki ich cen. W efekcie łączny koszt komponentów, w tym PCB, baterii i układów zasilania wyraźnie rośnie. To z kolei przełoży się na spadek globalnych dostaw notebooków o 14,8% w pierwszym kwartale 2026 roku (w ujęciu rocznym). Szczególnie problematyczne są podwyżki niższych modeli CPU Intela, które stanowią 15–30% całkowitego kosztu produkcji laptopa.



TrendForce prognozuje, że ceny kontraktowe na pamięci DRAM i dyski SSD wzrosną odpowiednio o ponad 80% i 70% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a ograniczona podaż utrudni producentom utrzymanie harmonogramów produkcji. Dodatkowo rosnące koszty miedzi i bardziej złożone projekty płyt głównych napędzają wzrost cen PCB, a drożejące surowce, głównie litu powodują wzrost kosztów baterii. Choć producenci zachowują umiarkowany optymizm, TrendForce obniżył prognozę globalnych dostaw notebooków w 2026 roku, a analitycy spodziewają się 9,4% spadku w ujęciu rocznym.





