Poniedziałek 26 stycznia 2026 Inicjatywa Stop Killing Games zakończona olbrzymim sukcesem

Autor: Wedelek | źródło: Eurogammer | 06:01 Panie i Panowie, mamy powód do dumy! Europejska Inicjatywa Obywatelska „Stop Killing Games” zakończyła weryfikację z wynikiem niemal 1,3 mln ważnych podpisów, a Polska znalazła się na podium państw z których wpłynęło najwięcej zgłoszeń. Brawo! Ponieważ petycja przekroczyła wymagany próg miliona podpisów Komisja Europejska ma teraz prawny obowiązek formalnie zająć się propozycją regulacji. W dużym skrócie chodzi o ochronę kupionych gier przed ich „uśmiercaniem” przez wydawców np. poprzez wyłączanie serwerów i uniemożliwianie dalszej rozgrywki.



Organizatorzy podkreślają, że nie oczekują wiecznego wsparcia dla tytułów live service, lecz domagają się planów awaryjnych – takich jak tryb offline czy możliwość hostowania serwerów przez społeczność.



Inicjatywa odniosła sukces także pod względem jakości zebranych głosów – odrzucono jedynie około 10% podpisów, co świadczy o wysokiej rzetelności uczestników. Z naszego kraju odnotowano ponad 144 tysiące zweryfikowanych podpisów i pod tym względem ustępujemy jedynie Niemcom i Francji. Teraz przedstawicieli ruchu czekają rozmowy z Komisją Europejską i konfrontacja z lobbystami branży. Ewentualny sukces może na nowo zdefiniować pojęcie cyfrowej własności i zapewnić, że gry kupione przez użytkowników pozostaną dostępne na dłużej niż tylko do momentu, gdy przestaną „opłacać się” w arkuszach kalkulacyjnych wydawców.

