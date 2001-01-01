Środa 28 stycznia 2026 Nvidia najprawdopodoniej będzie produkować część komponentów w Intel Foundry

Autor: Wedelek | źródło: Digitimes | 05:21 DigiTimes twierdzi, że Nvidia rozważa wykorzystanie mocy produkcyjnych Intel Foundry, w tym węzłów 18A i 14A. Chodzi między innymi o zlecenie niebieskim produkcji układów towarzyszących ich GPU o kodowej nazwie Feyman. Opisywany chip ma zadebiutować w 2028 roku jako następca obecnego „Rubina” i korzystać z technologii łączenia chipletów EMIB opracowanej przez Intela. Mimo rozmów z Intelem większość kluczowych komponentów do produkcji „Feynmana” powstanie w TSMC. Dotyczy to między innymi rdzeni GPU, które mają powstać w procesie TSMC A16 (1,6 nm).



Jeśli umowa dojedzie do skutku, to Intel zajmie się mniej kluczowymi elementami i będzie odpowiadać za finalny montaż (tzw. packaging), który zostanie zrealizowany w zakładach Intel Foundry zlokalizowanych w USA. Nowy procesor AI ma wspierać pamięć nowej generacji, prawdopodobnie HBM4e lub HBM5, co umożliwi obsługę modeli o bilionach parametrów.



Tak na marginesie Nvdia niedawno nabyła 5% udziałów w Intelu wspierając go tym samym finansowo.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



