Nowy pakiet od AMD wprowadza lepszą obsługę AI
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:30
|Firma AMD udostępniła sterownik AMD Software: Adrenalin Edition 26.1.1, który wprowadza opcjonalny pakiet AMD Software: Adrenalin Edition AI, upraszczający uruchamianie lokalnych zadań AI na komputerach z procesorami AMD Ryzen i kartami graficznymi AMD Radeon. Pakiet automatycznie konfiguruje środowisko Windows do pracy z kluczowymi narzędziami, takimi jak PyTorch (trening i inferencja modeli), ComfyUI z akceleracją ROCm, Ollama i LM Studio do obsługi lokalnych modeli językowych oraz Amuse – generatora obrazów zoptymalizowanego pod platformy AMD, eliminując konieczność ręcznej walki ze sterownikami, Pythonem i zależnościami frameworków.
Adrenalin AI działa z kartami graficznymi Radeon RX 9000 oraz RX 7000 (od modelu 7700 XT wzwyż), a także z procesorami Ryzen AI Max, AI 400 i AI 300, umożliwiając uruchamianie zadań AI bez kosztów chmury. Nowy sterownik dodaje też obsługę najnowszych mobilnych układów Ryzen AI (m.in. Ryzen AI 9 HX 475, HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450, 445, 430 oraz Ryzen AI 5 435) oraz zapewnia wsparcie dla gier Starsand Island i Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition.
