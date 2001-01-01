Środa 28 stycznia 2026 Chmura w górę, Xbox w dół, Windows stabilnie czyli wyniki finansowe Microsoftu

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:57 Microsoft opublikował niedawno wyniki finansowe za zakończony 31 grudnia drugi kwartał roku fiskalnego 2026 (czyli de facto za czwarty kwartał 2025 roku), chwaląc się sporym, bo aż 17% wzrostem przychodów w ujęciu rocznym - do poziomu 81,3 miliarda dolarów. Głównym motorem hossy był sektor chmurowy, a w szczególności dział Intelligent Cloud, który osiągnął 32,9 miliarda dolarów (+29% r/r). Równie dobre wyniki odnotował też dział Productivity and Business Processes, obejmujący m.in. pakiet Microsoft 365, który przyniósł gigantowi przychód na poziomie 34,1 miliarda dolarów (+16% r/r). Jeśli chodzi o segment systemów Windows to ten wzrósł o 5%, a dział Windows OEM i urządzeń o 1%, co było rezultatem niższym niż zakładały prognozy.



Firma spodziewała się tu impulsu wynikającego z zakończenia wsparcia dla dziesiątki i intensywnej migracji na Windows 11.



Powodów do optymizmu nie ma też sekcja gamingowa. Przychody z działu Xbox spadły o 9% rok do roku, a sprzedaż sprzętu spadła aż o 32%. Spadek odnotowano też w dywizji usług Xboxa, w tym Game Passa, które wygenerowały wynik niższy o 5% w stosunku do poprzedniego okresu. Jest to związane z odpływem subskrybentów wywołanym przez decyzję Microsoftu o drastycznej podwyżce cen Game Passa. Zmiana struktury przychodów w dywizji Xbox to też efekt strategii Microsoftu, który zdaje się opuszczać rynek producentów konsol skupiając się na roli wydawcy gier multiplatformowych i usług subskrypcyjnych.





