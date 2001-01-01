Środa 28 stycznia 2026 AMD i Qualcomm też stawiają na pamięci SOCAMM

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:11 Ptaszki ćwierkają, że AMD i Qualcomm idą w ślady NVIDII pracując nad własnymi rozwiązaniami bazującymi na nowym typie pamięci SOCAMM. Standard ten został opracowany z myślą o niskim poborze mocy i modułowej budowie. Od strony technicznej jest to bardzo mocno zmodyfikowany LPDDR, który w przeciwieństwie do HBM czy LPDDR5X wyróżnia się możliwością łatwej rozbudowy. Początkowo SOCAMM interesowała się jedynie Nvidia, ale według doniesień serwisu Hankyung nad integracją pracują teraz również AMD i Qualcomm, planując zastosowanie tej pamięci w swoich przyszłych klastrach AI.



Nowe rozwiązanie ma trafić na rynek w formie konfiguracji składających się z kilku modułów w kształcie kwadratu z dwoma układami DRAM rozmieszczonymi w dwóch rzędach oraz kontrolerem zasilania (PMIC) znajdującym się bezpośrednio na module. Takie podejście ma uprościć konstrukcję płyt głównych i umożliwić bardziej precyzyjne zarządzanie energią, co przełoży się na wyższe prędkości pracy. SOCAMM, choć wolniejszy od HBM, pozwala na tworzenie konfiguracji z kilkoma terabajtami pamięci podręcznej na procesor, co ma kluczowe znaczenie w przypadku AI, gdzie wymagane jest utrzymywanie milionów aktywnych tokenów w pamięci krótkotrwałej. Od dłuższego czasu wiemy, że Nvidia zamierza wprowadzić SOCAMM 2 w klastrach Vera Rubin AI będąc pionierem w tej kwestii. Jeśli zaś chodzi o AMD i Qualcomm to na ich autorskie systemy pojawią się zapewne w przeciągu 2-3 lat czyli w kolejnych generacjach ich akceleratorów AI.





