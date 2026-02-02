Poniedziałek 2 lutego 2026 Intel wymusza na OEMach stosowanie szybkich pamięci w laptopach z Panther Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:56 (1) Intel wprowadza nowe wymagania dla producentów laptopów korzystających z najnowszych układów SoC „Panther Lake”. Firma ma nakazywać producentom gotowych zestawów (OEM) stosowanie pamięci LPDDR5X o prędkości co najmniej 7467 MT/s, aby zapewnić odpowiednią przepustowość dla zintegrowanych układów graficznych Arc B390 i B370. Co ciekawe, urządzenia z wolniejszą pamięcią będą w systemie Windows 11 oznaczane ogólną nazwą „Intel Graphics”, a dopiero konfiguracje spełniające wymagania prędkości otrzymają pełne oznaczenie „Intel Arc Graphics”. Według źródeł, ma to zapobiegać oszczędnościom producentów, które mogłyby ograniczać wydajność nowego SoC.



Intel podkreśla, że szybka pamięć LPDDR5X ma kluczowe znaczenie dla osiągów układów Panther Lake. Warto przy tym zauważyć, że układy z tej rodziny wspierają moduły o wydajności do 9600 MT/s, a im wyższa prędkość tym wyższa wydajność oraz płynności animacji w grach.



Równolegle firma rozwija wersję układu przeznaczoną dla konsol typu handheld, prawdopodobnie z nowym GPU Arc B380 — bardziej energooszczędnym, lecz oferującym podobną moc dzięki 12 rdzeniom Xe i dodatkowej optymalizacji.





Szkoda, że AMD nie naciska na producentów w tej kwestii. (autor: Kenjiro | data: 2/02/26 | godz.: 15:05 )

Bo później są wypuszczane konfiguracje wołające o pomstę do nieba.



