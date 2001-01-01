Poniedziałek 2 lutego 2026 Apple M5 Pro i M5 Max zadebiutują w marcu?

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:01 Nowe przecieki wskazują, że w marcu Apple pokaże światu swoje nowe chipy M5 Pro i M5 Max. Według źródła Fixed Focus Digital z platformy Weibo, premiera nowych SoC zostanie połączona z prezentacją nowych MacBooków Pro, zaplanowanych na pierwszą połowę roku, lub z odświeżonym komputerem Mac Studio wyposażonym w M5 Max. Nie jest to co prawda jakieś wielkie odkrycie, bo Apple od zawsze prezentowało nowe układy razem z urządzeniami, które wykorzystują najnowsze rozwiązania, ale do tej pory mówiło się o późniejszym okresie premiery nowych Maców.



Z uzyskanych informacji wynika również, że Apple zamierza wykorzystać zaawansowaną technologię tzw. pakowania układów od TSMC o nazwie SoIC (System on Integrated Chip). Ma ona pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów produkcji, co stanowi odpowiedź na wzrost cen pamięci DRAM oraz pogłoski o utracie przez Apple statusu priorytetowego klienta TSMC, a co za tym idzie ze wzrostem stawek za każdy z wyprodukowanych wafli. Ptaszki ćwierkają, że za detronizację jabłuszka odpowiadają producencie AI, którzy wyraźnie zwiększyli zamówienia.

