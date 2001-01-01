Poniedziałek 2 lutego 2026 Oficjalna prezentacja Xeonów Granite Rapids-WS

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:20 Intel wprowadził do oferty długo oczekiwaną serię procesorów Xeon 600 o kodowej nazwie Granite Rapids-WS, dedykowaną stacjom roboczym. Nowa rodzina zastępuje poprzednie modele Xeon W-2500 i W-3500 oparte na Sapphire Rapids, a jej zadaniem jest rywalizacja z high-endowymi procesorami AMD Ryzen Threadripper Pro 9000 Series. Na start Intel zaoferuje 11 modeli, wszystkie zbudowane wyłącznie w oparciu o wydajne rdzenie x86 Redwood Cove (P). Flagowym modelem jest Xeon 698X dysponujący aż 86 rdzeniami i 172 wątkami oraz 336 MB pamięci L3 cache, który pracuje z bazowym taktowaniem 2,0 GHz (4,8 GHz w trybie boost).



Co ciekawe Intel nie zdecydował się na żadne ograniczenia w OC, dzięki czemu entuzjaści będą mogli szybko podnieść taktowanie posiadanej jednostki. Jest to co prawda bardziej ciekawostka niż realna przewaga, ale na pewno będzie przez to głośniej o nowych Xeonach.



Procesor debiutuje z chipsetem W890 zapewniającym do 128 linii PCIe 5.0, a cała platforma oferuje wsparcie dla ośmiu kanałów pamięci DDR5-6400 (do 4 TB RAM) oraz wsparcie dla CXL 2.0, vPro Enterprise i technologii przydatnych w przypadku modeli AI, w tym Deep Learning Boost z VNNI, AVX-512 oraz AMX.



Intel chwali się wzrostem wydajności jednowątkowej o 9% i wielowątkowej nawet o 61% w porównaniu do poprzedniej generacji. W testach Xeon 600 wygrywa z desktopowym Core Ultra 5 245K w renderingu 3D, fotorealistycznym i algebrze liniowej, ale kuleje w niektórych zadaniach CAD.



Jeśli chodzi o ceny to te zaczynają się od 499 USD za 12-rdzeniowego Xeona 634, a kończą na 7699 USD za topowy model 698X.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



