Środa 4 lutego 2026 AMD chwali się rekordowymi zyskami i potwierdza prace nad APU dla nowego Xboxa

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:47 AMD pochwaliło się niedawno rekordowymi przychodami w IV kwartale 2025 r. na poziomie 10,3 mld dolarów. Jednocześnie podczas telekonferencji z inwestorami przedstawiciele firmy podzielili się szczegółami dotyczącymi portfolio nadchodzących produktów od kluczowych partnerów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że AMD wyprodukowało procesory dla nadchodzących Steam Machine od Valve, a ich dział SoC jest już na zaawansowanym etapie prac nad układami do konsol PlayStation i Xbox, których premiera planowana jest na 2027 roku.



CEO AMD, dr Lisa Su, zaznaczyła również, że AMD spodziewa się w 2026 r. dwucyfrowego spadku przychodów działu semi-custom SoC. Winowajcą takiego stanu rzeczy będą konsole, których sprzedaż mocno wyhamuje.



Informacje ze strony AMD rozbudziły na nowo spekulacje dotyczące APU "Magnus", który trafi do nowych Xboxów. Przecieki wskazują na największy APU w historii konsol konsumenckich. W sumie chiplet ma zajmować powierzchnię 408 mm², w tym 144 mm² zajmie SoC w procesie TSMC N3P, a 264 mm² zostanie przeznaczone na GPU. Układ ma oferować do 11 rdzeni CPU (trzy Zen 6 i osiem Zen 6c), 68 jednostkowy GPU na bazie architektury RDNA 5, NPU o wydajności do 110 TOPS, co najmniej 24 MB pamięci L2 oraz nawet 48 GB GDDR7 na magistrali 192-bit.



Jeśli chodzi o samego Xboxa, to ptaszki ćwierkają, że nowe urządzenie Microsoftu będzie mocniej przypominać budową PCta niż standardową konsolę.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



