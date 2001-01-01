Środa 4 lutego 2026 AMD prezentuje nową rodzinę układów FPGA Kintex UltraScale+ Gen 2

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:58 AMD ogłosiło nową rodzinę programowalnych płytek FPGA Kintex UltraScale+ Gen 2. Nowa rodzina ma za zadaniem rywalizować z układami Intel Agilex 5 i być skierowana do branż wymagających długoterminowej niezawodności, jak obrazowanie medyczne, automatyka przemysłowa czy produkcja wideo na żywo. Nowa seria to głęboka modernizacja 16 nm platformy Kintex zaprojektowanej przez Xilinxa jeszcze przed przejęciem tej firmy przez AMD.



Najważniejsze ulepszenia dokonano w podsystemie pamięci, który bazuje teraz na modułach LPDDR4X, DDR5 i LPDDR5X (zamiast DDR4). Pojawiły się też nowe interfejsy I/O, w tym PCI-Express Gen 4 (zamiast Gen 3) oraz dual 100G Ethernet MAC, a także wsparcie dla LUT6 logic (vs LUT4 u Lattice Avant) i kryptografii CNSA 2.0. Zbudowane na bazie tej samej litografii co poprzednik układy (16 nm od TSMC) pracują z wyższą częstotliwością i mają oferować wyższą efektywność energetyczną.



AMD zapowiedziało udostępnienie wsparcia dla narzędzi Vivado/Vitis w Q3 2026, próbki inżynieryjne mają być dostępne do końca 2026 roku, a masowa produkcja ruszy w pierwszej połowie 2027 r.





