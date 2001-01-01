Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 4 lutego 2026 
    

Wzrost udziału CPU Intela na Steam


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:01
Na początku lutego Valve opublikowało styczniowe dane z ankiety Steam Hardware and Software Survey. Wynika z nich, że po raz pierwszy od miesięcy udział procesorów Intela wśród użytkowników Steam wzrósł zamiast spadać. Aktualnie jest to 56,64% , podczas gdy w grudniu było to z 56,39%, co oznacza przyrost o 0,25 punktu procentowego. Dla kontrastu AMD odnotowało lekki spadek o 0,19%, z udziałem 43,34%. Trend spadkowy Intela, widoczny od września (58,61%), przez październik (57,82%) i listopad (57,30%) można zatem uznać za zakończony. A przynajmniej na razie.

Jeśli chodzi o AMD, to ich udział w rynku CPU mierzony przez Steam stabilnie rósł od września (41,31%) do grudnia (43,53%), co wiązało się z dużą popularnością procesorów z serii Ryzen 9000X3D. Intel z kolei zaliczył niezbyt dobry debiut układów z rodziny "Arrow Lake" ale po licznych aktualizacjach udało mu się nieco uspokoić sytuację.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    