Środa 4 lutego 2026 Wzrost udziału CPU Intela na Steam

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:01 Na początku lutego Valve opublikowało styczniowe dane z ankiety Steam Hardware and Software Survey. Wynika z nich, że po raz pierwszy od miesięcy udział procesorów Intela wśród użytkowników Steam wzrósł zamiast spadać. Aktualnie jest to 56,64% , podczas gdy w grudniu było to z 56,39%, co oznacza przyrost o 0,25 punktu procentowego. Dla kontrastu AMD odnotowało lekki spadek o 0,19%, z udziałem 43,34%. Trend spadkowy Intela, widoczny od września (58,61%), przez październik (57,82%) i listopad (57,30%) można zatem uznać za zakończony. A przynajmniej na razie.



Jeśli chodzi o AMD, to ich udział w rynku CPU mierzony przez Steam stabilnie rósł od września (41,31%) do grudnia (43,53%), co wiązało się z dużą popularnością procesorów z serii Ryzen 9000X3D. Intel z kolei zaliczył niezbyt dobry debiut układów z rodziny "Arrow Lake" ale po licznych aktualizacjach udało mu się nieco uspokoić sytuację.





