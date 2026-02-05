Środa 4 lutego 2026 Valve opóźnia parową rewolucję

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 06:14 (4) Wygląda na to, że Valve opóźnia premierę Steam Machine z powodu globalnego niedoboru pamięci RAM i nośników pamięci półprzewodnikowych dla dysków SSD. Firma początkowo zapowiadała debiut „maszyn parowych” nowej generacji na początek 2026 roku, ale teraz przesuwa je na pierwszą połowę roku. Rzecznik Valve wyjaśnił, że rosnące ceny i ograniczona dostępność tych kluczowych komponentów wymuszają zmianę planów i korekty cenowe.



Z jednej strony ma być tanio, a z drugiej Valve nie chce do swoich nowych konstrukcji dopłacać. Firma pracuje więc cały czas nad ostatecznymi datami i cenami, patrząc nerwowo w stronę cen pamięci. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to wiadomo, że procesory od AMD dotrą na czas, ale nie wiadomo czy to samo tyczy się układów grafiki.

a tyle bylo plotek (autor: bajbusek | data: 5/02/26 | godz.: 16:06 )

od gejbenowcow ... z wypiekami wypisywali brednie na tych swoich portalach jak to Valve sie zabezpieczylo z dostawami odpowiednio wczesniej :D

Goowno sie zabezpieczylo ... AI ewryłerrrr



Jeszcze rok i beda mogli opracowywac nowa wersje (autor: etranger | data: 5/02/26 | godz.: 17:33 )

1234



Developerzy gier powinni optymalizować produkcję pod stary sorzęt (autor: rookie | data: 7/02/26 | godz.: 15:24 )

Przykładem takiej gry jest Stray, pokazujący jak gra może chodzić na high przy 4gb vram



Rozsądna decyzja. (autor: pwil2 | data: 10/02/26 | godz.: 19:20 )

Jeśli na premierę dadzą niską cenę np. 599$, a później będą podnosić to nikt nie da 999$ wiedząc, że "warta 599$". Ludzie się przyzwyczają do drogich pamięci - wtedy 999$ będzie normalne.



Mają szczęście, że zapowiedzieli 8GB VRAM i 16GB RAMu, bo extra +50% do ceny by zniechęciło klientów.



