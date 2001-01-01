Środa 4 lutego 2026 Valve opóźnia parową rewolucję

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 06:14 Wygląda na to, że Valve opóźnia premierę Steam Machine z powodu globalnego niedoboru pamięci RAM i nośników pamięci półprzewodnikowych dla dysków SSD. Firma początkowo zapowiadała debiut „maszyn parowych” nowej generacji na początek 2026 roku, ale teraz przesuwa je na pierwszą połowę roku. Rzecznik Valve wyjaśnił, że rosnące ceny i ograniczona dostępność tych kluczowych komponentów wymuszają zmianę planów i korekty cenowe.



Z jednej strony ma być tanio, a z drugiej Valve nie chce do swoich nowych konstrukcji dopłacać. Firma pracuje więc cały czas nad ostatecznymi datami i cenami, patrząc nerwowo w stronę cen pamięci. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to wiadomo, że procesory od AMD dotrą na czas, ale nie wiadomo czy to samo tyczy się układów grafiki.

