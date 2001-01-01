Poniedziałek 9 lutego 2026 Nvidia chwali się wdrożeniem nowych narzędzi AI w pracy

Autor: Wedelek | 05:52 Nvidia, czyli jeden z największych beneficjentów boomu na AI pochwaliła się wdrożeniem generatywnych narzędzi AI, które mają pomóc w pracy około 30 000 swoich inżynierów. Firma nawiązała w tym przypadku współpracę z Anysphere Inc. implementując spersonalizowaną wersję środowiska deweloperskiego Cursor, skupionego na projektowaniu kodu wspomaganym AI. Ponoć dzięki tym innowacjom deweloper produkuje nawet trzykrotnie więcej kodu niż dotychczas, a narzędzia te są używane zarówno w procesie tworzenia sterowników dla GPU czy masowego treningu AI.



Nvidia twierdzi, że mimo zwiększonej automatyzacji wskaźnik błędów w kodzie pozostał na stałym poziomie. Warto w tym miejscu zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy zieloni wykorzystują AI w pracy. Nvidia korzysta ze swoich modeli między innymi do udoskonalania DLSS. Czas pokaże czy tworzony w ten sposób kod, zwłaszcza tak niskopoziomowy będzie równie wysokiej jakości jak ten pisany przez człowieka i czy nie będzie stanowił zagrożenia w kontekście cyberbezpieczeństwa.

