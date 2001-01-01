Twoje PC  
Poniedziałek 9 lutego 2026 
    

Intel rezygnuje ze swojej usługi subskrypcyjnej SDSi


Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 05:59
Wygląda na to, że Intel po cichu porzucił inicjatywę Software Defined Silicon (SDSi), znaną szerzej jako Intel On Demand. Jak zauważył Phoronix niebiescy zarchiwizowali niedawno repozytorium GitHub powiązane z SDSi dla procesorów z rodziny Xeon, które pozwalało na odblokowywanie opcjonalnych funkcji serwerowych, takich jak Quick Assist, Dynamic Load Balancer, SGX, In-Memory Analytics Accelerator czy Data Streaming Accelerator. Oczywiście za dodatkową opłatą.

Oprócz tego strona usługi Intel On Demand została mocno okrojona, oferując w zasadzie możliwość pobrania zaledwie nielicznych dokumentów. Swoją drogą nie jest to pierwsza porażka Intela z modelem subskrypcyjnym dla sprzętu. Usługa Intel Upgrade Service oferowana w okolicach 2010 roku też nie spotkała się z ciepłym przyjęciem.

 
    
