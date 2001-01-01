Poniedziałek 9 lutego 2026 AMD szykuje nowy układ dla AI z obsługą LPDDR6

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:05 Użytkownik platformy X o nicku @Olrak29_ twierdzi, że AMD szykuje nowy, rewolucyjny APU z rodziny "Medusa Halo", wyposażony w pamięć LPDDR6. Plotki wskazują, że najnowszy Ryzen AI MAX ma być wyposażony w 24 rdzenie CPU Zen 6 oraz 48 jednostek obliczeniowych GPU RDNA 5/UDNA, połączonych z pamięcią 384-bitową magistralą danych. Ponoć czołowi producenci już dostarczają kości pamięci LPDRR6 do testów i walidacji. W przypadku Sasmunga są to moduły 10,7 Gbps, a Innosilicon dowiózł pamięci 14,4 Gbps.



Przecieki sugerują, że oferują one 1,5 raza wyższą prędkość IO niż LPDDR5X. Nowy standard to między innymi zwiększenie liczby obsługiwanych bitów na bajt w I/O z 8 do 12. W rezultacie przepustowość LPDDR6 przy jednokanałowej, 24-bitowej prędkości I/O jest dwukrotnie większa niż w LPDDR5X (16-bit), co wymiernie wpływa na wydajność.

