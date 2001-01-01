Twoje PC  
Środa 11 lutego 2026 
    

Nova Lake-S dostaną mocarny NPU


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:57
Ptaszki ćwierkają, że nadchodząca seria procesorów Intela Core Ultra Series 4 "Nova Lake-S" może być pierwszą desktopową rodziną CPU niebieskich z natywnym wsparciem dla akceleracji AI Microsoft Copilot+. Ponoć NPU wbudowany w te jednostki zaoferuje wydajność na poziomie do 74 TOPS, tym samym znacznie przekraczającą wymagane przez Microsoft 40 TOPS. Do tej pory tak wydajny kooprocesor Intel montował jedynie w mobilnych układach z serii "Lunar Lake", a układy dla blaszaków traktował nieco po macoszemu. I tak aktualnie sprzedawane "Arrow Lake-S" i nadchodzące "Arrow Lake-S Refresh" dostały starszy NPU przeszczepiony jeszcze z „Meteor Lake”, którego wydajność to skromne 13 TOPS.

W tym miejscu trzeba mieć na uwadze, że zapewne nie wszystkie modele z serii "Nova Lake-S" będą miały NPU o wydajności 74 TOPS. Tańsze warianty mogą oferować mniej, ale wydaje się, że Intel zadba o to by nawet najtańszy model spełniał wymagania Copilot+. Zwłaszcza, że AMD może wyprzedzić Intela, debiutującymi za kilka miesięcy Ryzenami AI 400 "Gorgon Point" na sockecie AM5. Dla kontekstu "Nova Lake-S" trafi do sprzedaży nie wcześniej na koniec 2026 roku.

Nie wiem jak Was, ale mnie ciekawi czy układy dla graczy będą wyposażone w mniejszy układ NPU. W końcu szkoda krzemu na koprocesor, który w porównaniu z dedykowanym GPU i tak będzie wypadać dość blado.


 
    
