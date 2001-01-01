Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 11 lutego 2026 
    

Hanmi zapowiada nowe urządzenie do produkcji pamięci HBM4, 5 i 6


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:08
Koreańska firma Hanmi Semiconductor zaprezentowała urządzenie Wide TC Bonder, projektowane z myślą o wydajnej produkcji pamięci HBM5 i HBM6. Sprzęt ten ma być alternatywą dla dotychczasowych, problematycznych rozwiązań. Wide TC Bonder ma zwiększyć uzysk produkcyjny dla obecnych i nadchodzących standardów (HBM4, HBM4E, HBM5, HBM6), poprawić jakość połączeń dzięki zaawansowanej technologii precyzyjnego bondingu oraz wykorzystać tzw. fluxless bonding, redukując warstwę tlenków na powierzchni układów i jednocześnie zmniejszając grubość całych stosów HBM.

Pierwszymi akceleratorami z HBM5 ma trafić do kart Nvidia Feynman i AMD Instinct. Nowa pamięć ma oferować do 4 TB/s przepustowości na stos, 80 GB pojemności i około 100 W poboru mocy przy 16-warstwowym ułożeniu krzemowych kości. Jeszcze dalej pójdzie HBM6 z podwojoną przepustowością do 8 TB/s, zwiększeniem liczby warstw do 20 oraz pojemnością 96–120 GB na stos przy mocy około 120 W. Ta generacja ma już na pełną skalę wykorzystywać połączenia typu Cu‑Cu i chłodzenie zanurzeniowe.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    