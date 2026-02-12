Środa 11 lutego 2026 Tak zmieniały się układy iGPU od Intela przez lata

Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 06:18 (1) Ekipa Phoronix postanowiła przyjrzeć się postępom Intela w dziedzinie iGPU dla laptopów na przestrzeni ostatnich 10 lat biorąc na warsztat konstrukcje (w tym procesory) z różnych epok i porównując je do siebie. Pod lupę wzięto topowe modele z rodziny Core, w tym i7 8550U (Kaby Lake), i7 8565U (Whiskey Lake), i7 1065G7 (Ice Lake), i7 1185G7 (Tiger Lake), i7 1280P (Alder Lake), Ultra 7 155H (Meteor Lake), Ultra 7 258V (Lunar Lake) oraz Ultra X7 358H (Panther Lake) sprawdzając jak dużo FPSów są one w stanie wygenerować i ile energii przy tym zużywają.



Okazało się, że po bezpośrednim porównaniu zintegrowanych układów Gen 9 montowanych w procesorach Kaby Lake (2016) i Arc B390 z rdzeniami Xe3 w Panther Lake otrzymujemy 12-krotny wzrost wydajności i 8-krotny skok efektywności na wat. Częściowo wynika to z przejścia z procesu 14 nm do 3 nm TSMC N3E, ale nie bez znaczenia są też poprawki w samym krzemie.



Ciekawie wypadają też liczby bezwzględne. W przypadku Lunar Lake możemy mówić o średnim zużyciu na poziomie 13,82 W (max 36,97 W), a w Panther Lake jest to 26,86 W (max 55,59 W).





Jest konkurencja dla AMD? (autor: Hrabia2025 | data: 12/02/26 | godz.: 13:45 )

A jak ten najlepszy w igpu od intela wypada w porównaniu do najlepszego igpu od AMD? Ma chociaż 50% wydajności? hehehe



