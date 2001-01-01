Środa 11 lutego 2026 Prezes SMI przestrzega przed nadmiernymi inwestycjami w AI

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:24 AI jest ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki, a firmy prześcigają się w tym kto lepiej wykorzysta nową technologię. Tymczasem Zhao Haijun, wicedyrektor wykonawczy Semiconductor Manufacturing International Co., wcale nie postrzega tej nowej rewolucji jako czegoś pozytywnego. Jego zdaniem nowe centra danych AI budowane w niespotykanym tempie na całym świecie, mogą niebawem stać się kosztownym pomnikiem chciwości. Zhao przypomniał, że taki los spotkał centra danych powstałe na przedmieściach Chin w początkach 2020 roku. Wiele z nich wciąż nie znalazło najemców generując jedynie straty.



Wg. Zhao problem leży w tym, że firmy chcą zbudować w 1-2 lata centra oferujące moc obliczeniową, która może być potrzebna dopiero za 10 lat. Przypomniał on, że w ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na projekty związane z AI mogą przekroczyć 3 biliony dolarów, co jest kwotą astronomiczną, a tymczasem doświadczenia z wcześniejszych inwestycji w Chinach zdają się sugerować, że są to źle zainwestowane pieniądze. Przypomina on, że wybudowane do tej pory centra często działały zaledwie na 20-30% swojej wydajności, co nie wróży zbyt dobrze dla kolejnych inwestycji.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



