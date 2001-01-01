Twoje PC  
Rośnie sprzedaż procesorów AMD


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:33
Według najnowszych danych Mercury Research, AMD zakończyło 2025 rok najlepszymi wynikami udziałów w rynku procesorów w całej historii tej firmy. W czwartym kwartale 2025 roku AMD zgarnęło 42,6% wszystkich przychodów ze sprzedaży procesorów desktopowych oraz 24,9% w przypadku segmentu mobilnego. Równie dobre wynik odnotowano w przypadku serwerów gdzie EPYCi zgarnęły rekordowe 41,3% przychodów z tego rynku. Sukcesy te są zasługą popularnych chipów z serii Ryzen X3D oraz EPYC Genoa i Turin

W sumie aż 29,2% ze wszystkich sprzedanych CPU nosiło logo AMD i mamy tu do czynienia ze wzrostem w ujęciu rocznym o 2,9pp. Firma ma nadzieję że prezentacja kolejne generacji rdzeni Zen 6 i zbudowanych w oparciu o nie produktów pozwoli zachować trend wzrostowy również w tym roku.


 
    
