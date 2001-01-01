Środa 11 lutego 2026 Intel ukarany grzywną 30 milionów dolarów przez indyjski urząd antymonopolowy

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:51 Indyjska Komisja ds. Konkurencji (CCI) nałożyła na firmę Intel karę w wysokości 27,38 crore rupii (około 30 milionów dolarów) za stosowanie dyskryminacyjnej polityki gwarancyjnej. Regulatorom nie spodobała się zasada obowiązująca od 25 kwietnia 2016 roku do 1 kwietnia 2024 roku w ramach której Indyjski oddział Intela honorował roszczenia gwarancyjne wyłącznie w przypadku procesorów zakupionych u autoryzowanych dystrybutorów krajowych. Konsumenci, którzy zdecydowali się na zakup procesorów BOX Intela za granicą, byli zmuszaniu do zwrotu wadliwych CPU do kraju zakupu.



CCI uznała, że Intel nadużył swojej dominującej pozycji na indyjskim rynku procesorów desktopowych, stosując politykę bardziej restrykcyjną niż w innych krajach, takich jak Chiny czy Australia. Komisja stwierdziła, że praktyka ta ograniczała wybór konsumentów i importerów równoległych, wywierając negatywny wpływ na indyjskich nabywców. W rezultacie na Chipzillę została nałożona kara obliczona na podstawie 8% średniego obrotu Intel na rynku indyjskim, z uwzględnieniem faktu, że dyskryminacyjna polityka obowiązywała przez osiem lat.



Intel został też zobowiązany do publicznego ogłoszenia zakończenia tej praktyki oraz przedłożenia raportu o podjętych działaniach naprawczych.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



