Gaming i streaming w 5G - jak mieszkańcy Krakowa grają bez opóźnień

Kraków to miasto, które oczywiście korzysta z dostępu do sieci 5G. Od 2020 roku mieszkańcy mogą używać nowej technologii, którą cechują niskie opóźnienia i wysokie prędkości. Czy 5G rzeczywiście sprawdza się w gamingu i streamingu? Odpowiedź zależy od tego, w co i jak gramy.

















Kiedy 5G to idealna opcja dla gracza? Sieć 5G świetnie sprawdza się w grach mobilnych. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift czy Genshin Impact działają na 5G płynnie i bez opóźnień. Korzystając z tego typu sieci, można liczyć na ping w zakresie 20-40 ms, który dla większości graczy mobilnych jest więcej niż wystarczający. Jeśli mieszkamy w Krakowie, 5G może być doskonałą opcją do gier. To dlatego, że zasięg obejmuje centrum miasta oraz przyległe dzielnice To oznacza, że gracze mobilni mogą korzystać z szybkiego internetu praktycznie wszędzie, gdzie znajdują się główne stacje bazowe operatorów. Dla gier mobilnych 5G ma jeszcze jedną zaletę – stabilność w miejscach publicznych. Granie na mieście przestaje być problemem. Sieć 5G lepiej radzi sobie z dużą liczbą jednocześnie podłączonych urządzeń niż LTE, co przekłada się na mniej zakłóceń. Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku gier na komputerze czy konsolach. Tu 5G wypada gorzej niż światłowód. Nawet jeśli ping będzie na poziomie 20-30 ms w speedteście, rzeczywiste opóźnienia w grach sieciowych takich jak Counter-Strike, Apex Legends czy Call of Duty Warzone mogą sięgać 70-90 ms. To efekt dodatkowych przeskoków sieciowych i routingu przez serwery operatorów. Problem nie leży w samej prędkości pobierania – ta jest wysoka, często przekraczająca 200-300 Mb/s. Komplikacje może powodować stabilność. Podczas gdy światłowód utrzymuje stabilny ping na poziomie 5-15 ms przez cały czas, 5G może skakać między 30 ms a 100 ms w ciągu kilku sekund. W dynamicznych grach FPS czy MOBA takie wahania są odczuwalne i frustrujące.



5G dla streamów z Krakowa – czy warto? Streaming wideo na żywo stawia inne wymagania niż gaming. Tutaj kluczowa jest prędkość wysyłania danych i stabilność połączenia przez dłuższy czas. 5G w Krakowie radzi sobie z tym zadaniem znacznie lepiej niż z grami komputerowymi. Prędkości upload w sieci 5G osiągają zazwyczaj 50-100 Mb/s, co wystarcza do streamowania w jakości Full HD bez problemów. Streaming w rozdzielczości 1080p przy 60 kl/s wymaga około 6-8 Mb/s uploadu, więc zapas jest spory. Nawet streamowanie w 4K, które potrzebuje 20-30 Mb/s, jest w zasięgu możliwości. Wszystkie zalety 5G dla graczy w Krakowie

Pomimo ograniczeń w grach PC, 5G ma szereg zalet, które docenią gracze w Krakowie. Mobilność to pierwsza oczywista zaleta. Grać w gry możemy podczas podróży, w kawiarni, w parku czy na uczelni. Nie musimy szukać Wi-Fi ani martwić się o transfer danych – pakiety 5G oferowane przez operatorów często zawierają setki gigabajtów lub są nielimitowane. Cloud gaming działa na 5G lepiej niż na LTE. Usługi umożliwiające granie w chmurze wymagają stabilnego połączenia z niskimi opóźnieniami. 5G w Krakowie , zwłaszcza w centrum, zapewnia parametry wystarczające do płynnej rozgrywki. Nie jest to poziom światłowodu, ale zdecydowanie lepszy niż LTE. Kolejną zaletą jest szybkie pobieranie gier i aktualizacji. Gra o rozmiarze 50 GB pobiera się przez 5G w ciągu kilkunastu minut. Dla graczy, którzy chcą szybko zacząć grać w nowy tytuł, to realna oszczędność czasu.



Czy 5G może zastąpić domowy internet światłowodowy?

To pytanie, które zadaje sobie wielu mieszkańców Krakowa. Wszystko jednak zależy od zastosowania. Dla użytkowników, którzy głównie przeglądają internet, oglądają filmy, słuchają muzyki i korzystają z mediów społecznościowych, 5G może w pełni zastąpić światłowód. Prędkości pobierania są w takim przypadku wystarczające, a stabilność połączenia nie ma aż takiego znaczenia. Dla osób pracujących zdalnie 5G również może być dobrą opcją, o ile praca nie wymaga ciągłych wideokonferencji czy przesyłania ogromnych plików. Spotkania na Zoomie, Teamsie czy Google Meet powinny działać bez większych problemów. Jeśli chodzi natomiast o graczy komputerowych, to warto mieć na uwadze fakt, że 5G raczej nie jest w stanie zastąpić światłowodu. Opóźnienia są zbyt wysokie, żeby zapewnić komfort w wymagających grach sieciowych. Jeśli mamy dostęp do światłowodu, nie rezygnujmy z niego na rzecz 5G. Również duże rodziny, w których każda osoba jest czynnym użytkownikiem internetu, 5G może nie sprawdzić się tak dobrze, jak światłowód – zwłaszcza w godzinach, gdy sieć jest mocniej obciążona.



Zasięg 5G w Krakowie – czyli gdzie możesz grać i streamować bez opóźnień? Zasięg 5G w Krakowie nie jest równomierny. Warto dowiedzieć się, gdzie technologia działa najlepiej – pomoże to zdecydować, czy warto na nią postawić. Centrum miasta – Stare Miasto, Kazimierz, okolice Dworca Głównego – to strefy z najlepszym zasięgiem 5G. Tutaj wszyscy główni operatorzy mają rozbudowaną infrastrukturę, a prędkości często przekraczają do 300 Mb/s. To idealne miejsce dla graczy mobilnych i streamerów pracujących w centrum. Nie każda dzielnica jednak może pochwalić się tak dobrym zasięgiem internetu piątej generacji. Dlatego przed wyborem operatora warto skorzystać z map zasięgu dostępnych na ich stronach internetowych. Możemy też przetestować różne karty SIM w swoim telefonie, żeby sprawdzić, który operator działa najlepiej w naszej okolicy. To prosty sposób na uniknięcie rozczarowania po podpisaniu umowy. 5G w Krakowie to technologia, która już działa i przynosi realne korzyści – przede wszystkim dla graczy mobilnych, streamerów i osób potrzebujących szybkiego internetu w ruchu. Dla wymagających graczy PC wciąż lepszym wyborem jest światłowód, ale jako uzupełnienie lub rozwiązanie mobilne 5G ma wiele do zaoferowania.