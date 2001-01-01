Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Wtorek 17 lutego 2026 
    

PS6 z APU bez pełnego wsparcia dla RDNA5?


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:38
Według nowego przecieku opublikowanego przez znanego leakera KeplerL2 na forum NeoGAF, nextgenowa konsola Sony PlayStation 6 będzie korzystać z APU bazującego na okrojonej architekturze RDNA 5. Oznacza to, że układ w nowej plejce pod pewnymi względami będzie ustępować swoim PCtowym odpowiednikom. Z jednej strony brzmi poważnie, ale też już przy okazji PS5 Sony nie używało kompletnej architektury RDNA 2, ale za to dodało kilka własnych technologii i zamówiło u AMD usprawnienia, których u konkurencji nie było.

Można więc założyć i że w przypadku PS6 będzie podobnie. Z ciekawszych rzeczy spekuluje się, że wśród pominiętych funkcji może znaleźć się między innymi jednostka NPU, której zastosowanie w konsoli byłoby ograniczone, a także niektóre funkcje produktywnościowe czy enkodery wideo.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera PS6 początkowo była planowana na 2027 rok, ale z uwagi na szaleństwo wokół AI może ona zostać przesunięta nawet na rok 2029.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    