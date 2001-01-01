Wtorek 17 lutego 2026 PS6 z APU bez pełnego wsparcia dla RDNA5?

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:38 Według nowego przecieku opublikowanego przez znanego leakera KeplerL2 na forum NeoGAF, nextgenowa konsola Sony PlayStation 6 będzie korzystać z APU bazującego na okrojonej architekturze RDNA 5. Oznacza to, że układ w nowej plejce pod pewnymi względami będzie ustępować swoim PCtowym odpowiednikom. Z jednej strony brzmi poważnie, ale też już przy okazji PS5 Sony nie używało kompletnej architektury RDNA 2, ale za to dodało kilka własnych technologii i zamówiło u AMD usprawnienia, których u konkurencji nie było.



Można więc założyć i że w przypadku PS6 będzie podobnie. Z ciekawszych rzeczy spekuluje się, że wśród pominiętych funkcji może znaleźć się między innymi jednostka NPU, której zastosowanie w konsoli byłoby ograniczone, a także niektóre funkcje produktywnościowe czy enkodery wideo.



Na koniec warto przypomnieć, że premiera PS6 początkowo była planowana na 2027 rok, ale z uwagi na szaleństwo wokół AI może ona zostać przesunięta nawet na rok 2029.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



