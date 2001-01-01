Wtorek 17 lutego 2026 Apple zaprasza na prezentację nowych produktów

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 05:51 Po wielu doniesieniach i spekulacjach dotyczących nadchodzących produktów Apple, firma w końcu oficjalnie ogłosiła, że 4 marca o 15:00 odbędzie się oficjalna prezentacja nowego sprzętu. I choć Apple nie ujawniło szczegółów dotyczących prezentowanych urządzeń, analitycy są niemal pewni, że zobaczymy długo wyczekiwane modele MacBook Pro z procesorami M5 Pro i M5 Max, a także budżetowego MacBooka. Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że chipy M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra mają zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku, a chiński informator Fixed-focus digital cameras wskazuje konkretnie na marzec jako termin premiery mocniejszych wariantów MacBooka Pro.



Oprócz flagowych MacBooków Pro spodziewane jest również pojawienie się tańszego modelu MacBooka, który może przyciągnąć szersze grono odbiorców. Modele MacBook Air w rozmiarach 13 i 15 cali z chipem M5 prawdopodobnie zadebiutują nieco później, ponieważ wymagają jedynie aktualizacji procesora i nie stanowią priorytetowej premiery. Warto zaznaczyć, że na marcowym wydarzeniu raczej nie zobaczymy iPhone 17e. Spekuluje się, że ten model może zostać zaprezentowany jeszcze w tym tygodniu, z potencjalną datą premiery w lutym.





