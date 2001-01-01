Wtorek 17 lutego 2026 Intel Panther Lake niemal dorównuje Apple M5 w teście efektywności energetycznej

Autor: Wedelek | źródło: YouTube | 06:02 YouTuber MaxTech postanowił sprawdzić jak nowy procesor Intela z serii Panther Lake radzi sobie w testach efektywności energetycznej. Oczywiście nikt nie sprzedaje samego procesora, więc w testach porównawczych wykorzystano laptopa Asus ExpertBook Ultra 14" z procesorem Panther Lake wykonanym w litografii 18A, którego porównano do MacBooka Pro z 14” wyświetlaczem i z chipem M5. Po 2,5 godziny intensywnego testowania przy maksymalnej jasności ekranu, urządzenie Apple miało 40% naładowania baterii, podczas gdy Asus - 38%. Oznacza to, że Intel wykonał kawał dobrej roboty, zwłaszcza w kontekście bardzo dobrej optymalizacji ekosystemu Apple.



Warto jednak pamiętać, że mimo podobnej efektywności energetycznej chip M5 wciąż wyraźnie przewyższa Panther Lake pod względem surowej wydajności. W testach Geekbench 6 układ Apple osiągnął wynik 4328 punktów w trybie jednordzeniowym i 17987 w wielordzeniowym, podczas gdy chip Intela uzyskał odpowiednio 2823 i 15449 punktów. Błyszczy również układ graficzny w MacBooku Pro osiągając w OpenCL wynik na poziomie 76601 punktów wobec 50072 punktów notowanych przez Intel Arc B390.





Jeśli chodzi o różnice w specyfikacji dwóch laptopów trzeba dodać, że model ExpertBook Ultra był wyposażony w 32GB RAMu i 1TB SSD, podczas gdy MacBook Pro oferował 16GB RAMu i 512GB SSD. Trzeba przy tym dodać, że model Asusa oferuje wyraźnie wydajniejszy SSD co pokazał test Blackmagic - 13 980MB/s vs 6797 MB/s.







