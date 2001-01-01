Twoje PC  
TwojePC.pl
Wtorek 17 lutego 2026 
    

Prezes Phisona twierdzi, że niedobory pamięci potrwają do 2030 roku


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:35
W wywiadzie dla chińskich mediów prezes Phisona, K.S. Pua stwierdził, że niedobory pamięci półprzewodnikowych potrwają co najmniej kilka lat i mogą utrzymać się nawet po 2030 roku. Według jego słów, dostawcy już teraz wymagają trzyletnich przedpłat za moce produkcyjne, co jest bezprecedensowym zjawiskiem w branży elektronicznej. Wszystko wskazuje na to, że popyt ma osiągnąć rekordowy poziom już w tym roku i pozostać wysoki do końca dekady, głównie za sprawą gigantycznego ssania ze strony systemów sztucznej inteligencji.

Prezes Phisona przewiduje, że w drugiej połowie 2026 roku masowo zaczną znikać marki z niższego segmentu rynku, niezdolne do zabezpieczenia odpowiednich ilości pamięci, a tanie produkty konsumenckie po prostu przestaną być dostępne. Sytuację ma dodatkowo pogorszyć wejście na rynek platformy NVIDIA Vera Rubin, która według szacunków mogłaby pochłonąć ponad 20% globalnej produkcji pamięci NAND Flash. Zdaniem Pua, zapotrzebowanie ze strony sektora enterprise nie zostało jeszcze w pełni uwzględnione w prognozach rynkowych, a gdy to nastąpi, branżę czeka kolejne załamanie. Czeka nas więc opóźnienie premier i drastyczne ograniczenia oferty dla zwykłych użytkowników.

 
    
