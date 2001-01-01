Czwartek 19 lutego 2026 Western Digital zainwestuje miliardy w Tajlandii na rozwój technologii HAMR

Autor: Wedelek | źródło: Digitimes | 05:29 Tajlandzka Rada ds. Inwestycji (BOI) zatwierdziła projekt badawczo-rozwojowy Western Digital o wartości 2,3 miliarda THB (około 73,8 miliona dolarów). Inwestycja dotyczy technologii HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), czyli zapisu magnetycznego wspomaganego ciepłem, która ma znacząco zwiększyć możliwości produkcji dysków twardych (HDD). Jest to kolejny już krok na etapie rozbudowy tajlandzkiego centrum firmy. Wcześniej, a konkretnie w sierpniu 2024 roku BOI zatwierdziło rozszerzenie tamtejszego hubu produkcji HDD.



Nowy projekt zakłada międzynarodową współpracę między zespołami z Ameryki Północnej, Japonii i Tajlandii, przy czym to właśnie Tajski oddział ma być odpowiedzialny za opracowanie kluczowych komponentów oraz laserowego procesu zapisu danych, będącego sercem technologii HAMR.



Podczas odbywającego się w lutym wydarzenia Innovation Day 2026 przedstawiciele Western Digital przedstawili bardzo ambitny harmonogram wdrożenia. Firma planuje na przykład, że do końca dekady na rynku pojawią się dyski twarde o pojemności przekraczającej 100 TB. Tak duże nośniki trafią do centrów baz danych, które już teraz stanowią lwią część przychodów firmy.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



